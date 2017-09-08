حدث ليلا: غلق هيومن رايتس ووتش.. وبيان ضد قطر.. وخناقة في الزمالك

القاهرة - مصراوي:

شهد ليل الخميس، عدد من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي، فقد أشارت رويترز إلى أن السلطات المصرية أغلقت موقع منظمة هيومن رايتس ووتش،بعد يوم من نشر المنظمة تقريرا عن تعذيب منهجي في السجون المصرية. وحاولت رويترز دخول الموقع في وقت متأخر من يوم الخميس لكن المحاولة باءت بالفشل. وانتقدت وزارة الخارجية المصرية التقرير في بيان يوم الأربعاء قائلة إنه يشوه سمعة البلاد ويتجاهل ما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.

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كما أصدر الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب بيانا أكدت فيه إنها تأسف لما جاء على لسان أمير الكويت بشأن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري في الأزمة مع الدوحة. وأضافت الدول وفقًا لقناة العربية إنها تقدر وساطة أمير الكويت وجهوده في إعادة السلطات القطرية لجادة الصواب، ثم أضافت أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحًا بأي حال. وكان أمير الكويت صباح الأحمد الصباح أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك الخميس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المهم النجاح فى تجنب التصعيد العسكري في أزمة قطر وهو ماحدث. وظهر أيضًا متناقضًا في حديثه حيث قال إن قطر قبلت بالمطالب ال13 المقدمة لها من الدول العربية، ثم عاد وأكد أنها مستعدة للحوار لكن هناك مطالب تتعلق بالسيادة لا يمكن القبول بها. وخرج وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن آل ثاني، وصرح في عبارات نقلتها قناة الجزيرة بأنه تلقى اتصال من الرئيس الأمريكي ليطلعه على نتائج القمة مع أمير الكويت.

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وأعلنت المكسيك يوم الخميس أن سفير كوريا الشمالية في البلاد "شخص غير مرغوب فيه" ردا على التجربة النووية السادسة التي أجرتها بيونجيانج في الآونة الأخيرة. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن الحكومة المكسيكية منحت كيم هيونج جيل مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

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ودخل أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك المستقيل لمقر النادي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس بعد مشادات مع الأمن. ويأتي ذلك بالرغم من وجود قرار سابق من مرتضى منصور، رئيس النادي بمنع سليمان من دخلو الزمالك وإعلانه عن نيته لشطب عضويته من الزمالك؛ حيث حرص بعض الأعضاء على التقاط الصور التذكارية معه.

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