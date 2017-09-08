المكسيك تطرد سفير كوريا الشمالية ردا على التجربة النووية السادسة
المكسيك تطرد سفير كوريا الشمالية ردا على التجربة النووية السادسة
06:54 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017
مكسيكو سيتي- (د ب أ):
أعلنت المكسيك يوم الخميس أن سفير كوريا الشمالية في البلاد "شخص غير مرغوب فيه" ردا على التجربة النووية السادسة التي أجرتها بيونجيانج في الآونة الأخيرة.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن الحكومة المكسيكية منحت كيم هيونج جيل مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وأضاف البيان: "اننا نرفض تماما الانشطة النووية الاخيرة، إنها إهانة واضحة للحقوق الدولية وتمثل تهديدا خطيرا لآسيا والعالم".
وكانت كوريا الشمالية قد أجرت تجربة على ما وصفته بأنه قنبلة هيدروجينية في أقوى تجربة نووية للبلاد حتى الآن.
وقوبلت التجربة بإدانة دولية ودعوات إلى عقوبات أكثر صرامة على بيونجيانج.
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