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وفد برلماني ألماني يزور جنود في قاعدة جوية تركية بعد تدخل الناتو

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مصراوي Masrawy

وفد برلماني ألماني يزور جنود في قاعدة جوية تركية بعد تدخل الناتو

06:51 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

وفد برلماني ألماني يزور جنود في قاعدة جوية تركية بعد تدخل الناتو

اسطنبول- (د ب أ):

من المقرر أن يقوم وفد من البرلمان الألماني بزيارة جنود ألمان في قاعدة جوية تركية اليوم الجمعة بعد أشهر من المشاحنات حول حق البرلمانيين في زيارة القاعدة التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وسيزور سبعة من أعضاء البرلمان الألماني قاعدة قونيا الجوية في وسط تركيا التي يحتشد بها 30 جنديا ألمانيا ضمن بعثة للناتو.

وكانت أنقرة قد منعت الزيارة التي كانت مقررة في يوليو الماضي مشيرة إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية مع برلين.

وبلغ الخلاف بين الحكومتين ذروته في يونيو عندما سحبت برلين 260 جنديا من قاعدة أنجرليك الجوية في جنوب شرق تركيا ونقلتهم إلى الأردن. وجاء هذا القرار بعد أن رفضت أنقرة مرارا وصول وفود من المشرعين إلى الموقع.

ويقدم الجنود الألمان دعما للتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية.

وقد تمت الموافقة على زيارة قونيا بعد تدخل من أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرج نيابة عن الوفد الالماني.

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