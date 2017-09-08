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محكمة استئناف تؤيد حكما بإعفاء أقارب الأمريكيين من قرار حظر السفر

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مصراوي Masrawy

محكمة استئناف تؤيد حكما بإعفاء أقارب الأمريكيين من قرار حظر السفر

04:11 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

محكمة استئناف تؤيد حكما بإعفاء أقارب الأمريكيين من قرار حظر السفر

واشنطن- (د ب أ):

أيدت محكمة استئناف أمريكية يوم الخميس قرار محكمة أقل درجة بإعفاء أقارب الأمريكيين، مثل الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام ، من قرار حظر السفر الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد .

وفى ما يعتبر انتكاسة قانونية لإدارة ترامب، قالت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سياتل انها وافقت على قرار محكمة جزئية بتعديل الأمر المبدئي للحظر.

وكان حظر السفر قد تم إعلانه بداية في يناير الماضي بعد أيام من تولي ترامب مهام منصبه. وقام الرئيس بمراجعته في مارس في محاولة لمنع المسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن من دخول الولايات المتحدة بشكل مؤقت.

وقالت الدائرة التاسعة إن "تفسر بشكل غير معقول" إشارة المحكمة العليا الى العلاقات العائلية الوثيقة.

وسيبدأ سريان الحكم في غضون خمسة أيام.

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مصراوي Masrawy

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