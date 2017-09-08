إصابة ٥ أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

ٱصيب 5 أشخاص، منذ قليل، بينهم أطفال فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق تنيدة الخارجة بالوادي الجديد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلاط المركزي.

تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة النجدة يفيد بإصابة كل من كريم فوزى 21 عام، ومحمود مجدى أحمد 15عام، ورقية إبراهيم مجدى عام، وأيه ابراهيم محمد 23 عام، ومروان ابراهيم مجدى 5 أعوام، في حادث مروري بعد كمين تنيدة، وتم النقل جميع المصابين مستشفى بلاط، كما تم تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق .