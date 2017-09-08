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ضبط 14 عنصرا من العناصر الإجرامية الخطرة في حملة أمنية بقنا

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مصراوي Masrawy

ضبط 14 عنصرا من العناصر الإجرامية الخطرة في حملة أمنية بقنا

04:01 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

ضبط 14 عنصرا من العناصر الإجرامية الخطرة في حملة أمنية بقنا

قنا- أ ش أ:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا مساء الخميس من ضبط 14 عنصرا من العناصر الإجرامية الخطرة وتنفيذ 65 حكما قضائيا وتحرير 992 مخالفة مرورية متنوعة.

وكان مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط قد تلقى إخطارا بضبط وتنفيذ 65 حكما قضائيا بين طرفي الخصومة الثأرية بناحية كرم عمران التابعة لمركز قنا وتنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على مساحة 1230 مترا من أراضي أملاك الدولة و30 قرارا لتعديات على الأراضي الزراعية وتحرير 992 مخالفة مرورية متنوعة وحجز 30 دراجة نارية بدون لوحات معدنية و 8 قضايا آداب وضبط 14 عنصرا من العناصر الإجرامية الخطرة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر يدعى "حمدالله.أ.م.س" 45 عاما مقيم بمركز قنا وبحوزته 600 كيلو جرام من السكر، وآخر يدعى "صلاح.ح.إ" 40 عاما مقيم بذات الناحية وبحوزته 500 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء بجانب ضبط 20 قضية تموينية أخرى متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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