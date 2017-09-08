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رويترز: مصر تحجب موقع هيومن رايتس ووتش

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مصراوي Masrawy

رويترز: تحجب موقع هيومن رايتس ووتش

03:52 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

رويترز: مصر تحجب موقع هيومن رايتس ووتش

مصر تحجب موقع منظمة هيومن رايتس ووتش

القاهرة (رويترز):

حجبت مصر موقع هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بعد يوم من نشر المنظمة تقريرا عن تعذيب منهجي في السجون المصرية.

وحاولت رويترز دخول الموقع في وقت متأخر من يوم الخميس لكن المحاولة باءت بالفشل.

وانتقدت وزارة الخارجية المصرية التقرير في بيان يوم الأربعاء قائلة إنه يشوه سمعة البلاد ويتجاهل ما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد‏‏ إن التقرير "يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها‏".

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