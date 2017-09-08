أخبار عاجلة

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان -
مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية -
بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

"خوسيه" يصبح ثالث إعصار قوي بالمحيط الأطلسي خلال 2017

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"خوسيه" يصبح ثالث إعصار قوي بالمحيط الأطلسي خلال 2017

03:37 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

 

لوس أنجليس- (د ب أ):

ذكر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة يوم الخميس أن الإعصار "خوسيه" أصبح حاليا إعصارا من الفئة الثالثة، ليصبح بذلك ثالث إعصار قوي ضمن موسم أعاصير المحيط الأطلسي في 2017.

وقال المركز أنه تم رصد العاصفة على بعد نحو 955 كيلومترا شرقي جزر الأنتيل الصغرى، مصحوبة برياح سرعتها القصوى 195 كيلومترا في الساعة.

وتم تفعيل مراقبة الإعصار في أنتيجوا وبربودا ، حيث يتبع خوسيه نفس مسار الإعصار إرما الذي يسير حاليا باتجاه جنوب شرق الولايات المتحدة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حاكم فلوريدا يدعو سكان الولاية لترك منازلهم مع اقتراب الإعصار "إرما"

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • نقل 36 ألف سائح من الساحل الشمالي لكوبا بسبب إعصار "إرما"

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

إعلان

68e6548da7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية