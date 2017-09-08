"خوسيه" يصبح ثالث إعصار قوي بالمحيط الأطلسي خلال 2017
"خوسيه" يصبح ثالث إعصار قوي بالمحيط الأطلسي خلال 2017
03:37 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017
لوس أنجليس- (د ب أ):
ذكر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة يوم الخميس أن الإعصار "خوسيه" أصبح حاليا إعصارا من الفئة الثالثة، ليصبح بذلك ثالث إعصار قوي ضمن موسم أعاصير المحيط الأطلسي في 2017.
وقال المركز أنه تم رصد العاصفة على بعد نحو 955 كيلومترا شرقي جزر الأنتيل الصغرى، مصحوبة برياح سرعتها القصوى 195 كيلومترا في الساعة.
وتم تفعيل مراقبة الإعصار في أنتيجوا وبربودا ، حيث يتبع خوسيه نفس مسار الإعصار إرما الذي يسير حاليا باتجاه جنوب شرق الولايات المتحدة.
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