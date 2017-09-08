«التحرير» تكشف تفاصيل جديدة في «خناقة» أحمد سليمان مع أمن الزمالك

التحرير

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كتب: مصطفى محمود - مصطفى البنا

شهد نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، أزمة كبيرة بين أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي الأبيض السابق، وبين أمن النادي.

وعلم «التحرير» أن الأزمة بدأت بعد أن قام أحمد سليمان، باقتحام النادي والاعتداء على أفراد الأمن بمعاونة أحد الأشخاص -ليس عضوا في النادي-.

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وقال أحد الشهود على الواقعة، إن عضو المجلس السابق جاء بصحبة شخص غريب من خارج النادي، وقاما بدفع أفراد الأمن، واقتحما النادي بمعاونة صديقه، مؤكدا أنه لم يتم منعه هو أو زوجته كما تردد.

وحرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، محضرا ضد سليمان في قسم العجوزة، حيث تم تسجيل فيديو كامل لواقعة اعتداء سليمان على الأمن واقتحام النادي.