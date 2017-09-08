ضياء رشوان: تقرير «هيومن رايتس ووتش» مُسيّس وغير مهني

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قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مساء الخميس، إن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، حول حقوق الإنسان في مصر، غير مهني، مشدّدًا على أنه «مُسيّس بامتياز»، ما يجعل تقارير المنظمة غير موضوعية.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة مع الإعلامية رشا نبيل، ببرنامج «كلام تاني»، عبر فضائية «دريم»، أن عنوان التقرير مُسيء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن التقرير تضمن وقائع سابقة لفترة حكم الرئيس، رغم إشارته أن أحداثه كلها ضمن عهده.

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وأوضح أن الهيئة العامة للاستعلامات، تُعد الآن تقريرًا للرد على «هيومن رايتس» بمعلومات دقيقة حقيقية، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع متخصصين معروفين دوليًا في مجال حقوق الإنسان من المصريين، لمقارنة ما لديهم من تقارير بتقرير المنظمة.