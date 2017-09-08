تشديد الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة لتأمين وصول الحجاج الفلسطينيين

كتب- طه عبيد:

اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى إجراءات أمنية مشددة، لتأمين عودة حجاج قطاع غزة من الأراضى المقدسة بعد أداء فريضة الحج لهذا العام، ونشرت السلطات كردونات على جميع مداخل صالة الوصول رقم "3" بالمطار القديم والخاصة بالحجاج الفلسطينيين، وتم رفع حاله الاستعداد بالمطار لإجهاض أى محاولات لتهريب أي ممنوعات، حيث تم تأمين جميع الطرق التى يسلكها الحجاج الفلسطينين في طريق عودتهم إلى معبر رفح.

وقامت السلطات بتخصيص فرق من ضباط الجوازات لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج الفلسطينيين، بالإضافة إلى فرق من ضباط العلاقات العامة لتقديم كافة الخدمات التى يمكن أن يحتاجها الحجاج قبيل مغادرتهم المطار، واستقبل المطار في الساعات الأولى لصياح اليوم الجمعة، الحجاج الفلسطينيين قادمين على طائرتين سعوديتين، وتم استقبالهم بصالة "3" وصول بالمطار القديم، والتى تم تخصيصها للعمل على راحتهم وتقديم كافة الخدمات لهم أثناء تواجدهم بالمطار.

وبلغ عدد الحجاج القادمين نحو 500 حاج من قطاع غزة، ومن المقرر أن يتم نقلهم إلي معبر رفح البرى بإشراف السلطات المختصة، أبدى الحجاج الفلسطينيون عن امتنانهم لمصر رئيسا وحكومة وشعبا وللجيش المصرى على حفاوة الاستقبال والتسهيلات التى لمسوها خلال تواجدهم بمطار القاهرة، من خلال فرق العلاقات العامة من ضباط الشرطة، وشركة ميناء القاهرة الجوى وأطقم الحجر الصحى ورجال الجمارك، مشيدين بالتعامل الإنسانى ومراعاة ظروف كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.