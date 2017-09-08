السفير الفلسطيني يصل مطار القاهرة لاستقبال حجاج غزة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي جمال الشوبكى السفير الفلسطيني بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، للمشاركة في استقبال حجاج قطاع غزة.

وبدأت سلطات مطار القاهرة الدولي في الاستعداد لاستقبال حجاج قطاع غزة، بعد قليل، حيث اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى إجراءات أمنية مشددة، لتأمين عودة حجاج قطاع غزة من الأراضى المقدسة بعد أداء فريضة الحج لهذا العام، ونشرت السلطات كردونات على جميع مداخل صالة الوصول رقم "3" بالمطار القديم، والخاصة بالحجاج الفلسطينيين، وحتي جميع الطرق التى يسلكها الحجاج الفلسطينين في طريق عودتهم إلي معبر رفح.

وخصصت السلطات فرقا من ضباط الجوازات لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج الفلسطينيين، بالإضافة إلي فرق من ضباط العلاقات العامة لتقديم كافة الخدمات التى يمكن ان يحتاجها الحجاج قبيل مغادرتهم المطار.

وقدم جمال الشوبكي السفير الفلسطيني والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على التسهيلات التى قدمها وتقدمها السلطات المصرية ، للعمل على تسهيل إجراءات سفر ووصول حجاج قطاع غزة من أهالي الشهداء.

وقال الشوبكي في تصريحات له بمطار القاهرة الدولى، إن التنسيق بين السفارة الفلسطينية والسلطات المصرية كان على أعلى مستوى، وقام الجانب المصرى بتذليل كافة العقبات، و "من هنا فشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصرى والأجهزة الأمنية المصرية واجب".

وأوضح أنه انتقل إلى مطار القاهرة للاشراف على نقل وخروج حجاج قطاع غزة، مقدما شكره لقيادات المطار على ما تم تخصيصه من صالات وفرق على أعلى مستوى لخدمة الحجاج.

كما قدم سفير فلسطين الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على رعايته لأسر الشهداء من أهالي قطاع غزة.