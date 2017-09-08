أخبار عاجلة

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان -
مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية -
بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السفير الفلسطيني يصل مطار القاهرة لاستقبال حجاج غزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السفير الفلسطيني يصل مطار القاهرة لاستقبال حجاج غزة

01:44 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

السفير الفلسطيني يصل مطار القاهرة لاستقبال حجاج غزة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي جمال الشوبكى السفير الفلسطيني بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، للمشاركة في استقبال حجاج قطاع غزة.

وبدأت سلطات مطار القاهرة الدولي في الاستعداد لاستقبال حجاج قطاع غزة، بعد قليل، حيث اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى إجراءات أمنية مشددة، لتأمين عودة حجاج قطاع غزة من الأراضى المقدسة بعد أداء فريضة الحج لهذا العام، ونشرت السلطات كردونات على جميع مداخل صالة الوصول رقم "3" بالمطار القديم، والخاصة بالحجاج الفلسطينيين، وحتي جميع الطرق التى يسلكها الحجاج الفلسطينين في طريق عودتهم إلي معبر رفح.

وخصصت السلطات فرقا من ضباط الجوازات لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج الفلسطينيين، بالإضافة إلي فرق من ضباط العلاقات العامة لتقديم كافة الخدمات التى يمكن ان يحتاجها الحجاج قبيل مغادرتهم المطار.

وقدم جمال الشوبكي السفير الفلسطيني والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشكر للرئيس عبد الفتاح على التسهيلات التى قدمها وتقدمها السلطات المصرية ، للعمل على تسهيل إجراءات سفر ووصول حجاج قطاع غزة من أهالي الشهداء.

وقال الشوبكي في تصريحات له بمطار القاهرة الدولى، إن التنسيق بين السفارة الفلسطينية والسلطات المصرية كان على أعلى مستوى، وقام الجانب المصرى بتذليل كافة العقبات، و "من هنا فشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصرى والأجهزة الأمنية المصرية واجب".

وأوضح أنه انتقل إلى مطار القاهرة للاشراف على نقل وخروج حجاج قطاع غزة، مقدما شكره لقيادات المطار على ما تم تخصيصه من صالات وفرق على أعلى مستوى لخدمة الحجاج.

كما قدم سفير فلسطين الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على رعايته لأسر الشهداء من أهالي قطاع غزة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تفاصيل مشروع قانون "الوطنية للأراضي".. "10 سنوات سجن والغرامة مليون

    أخبار

  • الرئيس السيسي يهنىء البرازيل بعيد الاستقلال

    أخبار

  • الرئيس الفيتنامي يستقبل السيسي بالقصر الرئاسي في هانوي

    أخبار

  • السيسي: حريصون على تطوير التعاون المشترك مع جنوب إفريقيا وتجمع "بريكس"

    أخبار

إعلان

03dc550e2c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي