حاكم فلوريدا يدعو سكان الولاية لترك منازلهم مع اقتراب الإعصار "إرما"

لوس أنجليس- (د ب أ):

حث حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، ريك سكوت، السكان على الاستجابة لطلبات إخلاء المنطقة يوم الخميس مع اقتراب وصول الإعصار إرما، أقوى عاصفة على الإطلاق يتم تسجيلها في المحيط الأطلسي، من الولاية.

ودعا سكوت جميع سكان الولاية إلى الاستعداد لإخلاء المنطقة قبيل وصول العاصفة وطلب من السكان "الخروج الآن" في ظل عمليات إخلاء إلزامية.

وقال سكوت خلال مؤتمر صحفي: "لا تعتقدوا أنكم تستطيعون تحّمل هذه العاصفة .. كل أسرة في فلوريدا يجب أن تكون مستعدة للإخلاء بغض النظر عن الساحل الذي أنتم عليه".

وتعمل الولاية على التأكد من وجود ما يكفي من البنزين عن طريق جلب المزيد من ناقلات النفط، والطلب من محطات البنزين أن تظل مفتوحة خارج ساعات العمل المعتادة.

وحث سكوت السكان على أن "يأخذوا ما يحتاجونه من الوقود".

وتم تفعيل طلب إجلاء إلزامي في منطقة فلوريدا كيز، بحسب سكوت، مضيفا أن ما يقدر بـ 31 ألف شخص قد غادروا الجزر المنخفضة عن سطح البحر.

كما أمر حاكم جورجيا، ناتان ديل، وهي ولاية تقع أيضا في المسار المتوقع لإرما، بعمليات إخلاء إلزامية يوم الخميس في المناطق الساحلية على ضوء خطر محتمل يمثله الإعصار.

وحتى الآن تسبب الإعصار إرما في دمار كبير أثر على 2ر1 مليون شخص عبر الكاريبي، بحسب الصليب الأحمر.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 37 مليون شخص قد يتضررون من الإعصار إرما خلال الأيام المقبلة.