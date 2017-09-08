ضبط بندقيتين وتنفيذ 17 قرار إزالة في قنا

قنا- أ ش أ:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، مساء الخميس، من ضبط عامل ومزارع بحوزتهما بندقية آلية وبندقية خرطوش، وتنفيذ 17 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية.

كان مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط، قد تلقي إخطارا بضبط عامل يدعي "عمرو حامد عبد ربه" 32 عاما وبحوزته بندقية خرطوش ومزارع يدعي " خالد محمد الصغير " 37 عاما مقيمان بمركز قنا وبحوزته بندقية آلية.

وقد تمكن أمن قنا من تنفيذ 17 قرار إزالة لتعديات واقعة علي مساحة قدان وقيراطين من الأراضي الزراعية، وأكد مدير الأمن علي استمرار الحملات الأمنية علي القريتين لضبط حائزي الأسلحة النارية غير مرخصة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.