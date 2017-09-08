صورة وخبر: ترامب وأمير الكويت في البيت الأبيض

كتب - علاء المطيري:

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح؛ في البيت الأبيض، الخميس، حيث عقدا مباحثات ثنائية تناولت أزمة الدوحة مع "دول المقاطة".

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لترامب والصباح داخل البيت الأبيض.

وقال الصباح إن المطالب الـ13 قبلتها قطر، مضيفًا: "نحتاج للجلوس معا للتباحث"، أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأكد أنه إذا لم يتم حل أزمة قطر بسرعة فإن البيت الأبيض قد يلعب دور في الوساطة.

وأثارت تصريحات أمير الكويت دلاً واسعًا وأعقبها بيان لدول المقاطعة قالت فيه إن الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر تأسف لما جاء على لسان أمير الكويت بشأن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري في الأزمة مع الدوحة.

وأضافت الدول وفقًا لقناة العربية إنها تقدر وساطة أمير الكويت وجهوده في إعادة السلطات القطرية لجادة الصواب، ثم أضافت أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحًا بأي حال.

وكان أمير الكويت صباح الأحمد الصباح أكد أنه من المهم النجاح فى تجنب التصعيد العسكري في أزمة قطر وهو ماحدث. وهر ايضًا متناقضًا في حديثه حيث قال إن قطر قبلت بالمطالب ال13 المقدمة لها من الدول العربية، ثم عاد وأكد أنها مستعدة للحوار لكن هناك مطالب تتعلق بالسيادة لا يمكن القبول بها.

وخرج وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن آل ثاني، وصرح في عبارات نقلتها قناة الجزيرة بأنه تلقى اتصال من الرئيس الأمريكي ليطلعه على نتائج القمة مع أمير الكويت.