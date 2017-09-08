أبرز عناوين الصحف العالمية

إعداد - علاء المطيري:

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن إسرائيل تعتبر أن إيران تمثل التهدي الأكبر لها، ونشرت صحيفة بريطانية تفاصيل مسربة من خمس أوراق قالت إنها تكشف وجود فجوة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وقالت "الفاينانشال تايمز" إن موقف زعيمة ميانمار أونج سان سوكي مما يتعرض له مسلمي الروهينجا كان مخيبًا لآمال الملايين.

1- يديعوت أحرونوت: إيران أكبر تهديد أمني لإسرائيل

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن رئيس إدارة الاستخبارات ‏العسكرية الإسرائيلية هرتسي هاليفي، يعتبر أن إيران تمثل مصدر التهديد ‏الأمني الأكبر بالنسبة لإسرائيل.‏

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2- هآرتس: قصف إسرائيل لسوريا "استثنائي"

وصفت صحيفة "هآرتس" القصف الإسرائيلي على موقع عسكري في شمال غرب سوريا، بأنه "استثنائي"، مشيرة إلى أن مُعظم العمليات التي نفّذها سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا كانت ترمي إلى كبح جِماح حزب الله وغيره من الجماعات الإرهابية.

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3- الجارديان: وثائق مسربة تكشف وجود فجوة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

نشرت صحيفة بريطانية تفاصيل مسربة من خمس أوراق قالت إنها تكشف وجود فجوة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تتعلق بموقف الاتحاد إزاء خروج بريطانيا من التكتل، والتي تم إعدادها وسط المفاوضات الراهنة حول المغادرة المقررة في مارس 2019.

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4- الفاينانشال تايمز: سان سوكي تظهر "لا مبالاة" إزاء انتهاك حقوق الإنسان في ميانمار

قالت صحيفة "الفاينانشال تايمز" إن أونج سان سوكي لم تكن "قديسة"، لكنها كانت ملهمة للملايين حول العالم، وكان كفاحها رمزا للمقاومة السلمية لحكم العسكر، مضيفة: "لكن إظهارها "لامبالاة" فيما يتعلق بمسؤولية قوى الأمن عن قمع مسلمي الروهينجا مخيبا للآمال".

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