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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:44 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

 

إعداد: محمد الصباغ:

بدأت لجنة تحقيق في الكونجرس استجواب نجل الرئيس الأمريكي الأكبر جونيور، فيما تلاحق السلطات الإسبانية قضائيًا قادة كتالونيا بعد الدعوة لتنظيم استفتاء الاستقلال، وتم نقل 36 ألف سائح من ساحل كوبا الشمالي بسبب إعصار إرما.

1 - الكونجرس يستجوب نجل ترامب الأكبر

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الصورة: نجل الرئيس الأمريكي ترامب جونيور (أرشيفية)

بدأت لجنة تحقيق في الكونجرس الأمريكي، استجواب الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب في جلسة مغلقة حول الاشتباه بتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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2- اسبانيا ستلاحق قادة كاتالونيا قضائيا بعد الدعوة لتنظيم استفتاء حول الاستقلال

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الصورة: لافتات في منازل تدعو للتصويت بنعم في برشلونة (أرشيفية)

أعلنت النيابة العامة الإسبانية، أنها ستباشر ملاحقات قضائية بحق قادة إقليم كاتالونيا إثر دعوتهم لاستفتاء حول حق تقرير المصير، مضيفة أنه ستتم مصادرة معدات انتخابية جهزت لهذا الاستفتاء.

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3- نقل 36 ألف سائح من الساحل الشمالي لكوبا بسبب إعصار "إرما"

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الصورة: أثار لإعصار إرما (أرشيفية)

قامت السلطات الكوبية، الخميس، بنقل آلاف من السياح إلى أماكن آمنة، تحسبا لوصول إعصار "إرما" إلى سواحل الجزيرة الكوبية. وقال التلفزيون الحكومي في كوبا، إن أكثر من 36 ألف مصطاف تم نقلهم من الساحل الشمالي، المعرض بصورة أكبر لهبوب الإعصار، إلى أماكن آمنة داخل البلاد.

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4- نشر قوات أمريكية إضافية في أفغانستان

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الصورة: قوات أمريكية (أرشيفية)

كشف مسئول عسكري أمريكي النقاب عن أن وزير الدفاع جيمس ماتيس وافق بالفعل على إرسال قوات إضافية أمريكية إلى أفغانستان يبلغ عددها 3500 فرد.

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5- المحكمة العليا الأسترالية تجيز استفتاء زواج المثليين

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الصورة: مظاهرات للمثليين في أستراليا (أرشيفية)

قضت المحكمة العليا الأسترالية برفض الطعن القانوني على الاستفتاء العام حول زواج المثليين، وقالت إن الاستفتاء قانوني ومن ثم يمكن أن يتم إجراؤه.

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مصراوي Masrawy

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