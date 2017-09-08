الهيئة الوطنية للصحافة تجتمع الأحد للرد على تقرير "هيومن رايتس"

كتبت- هاجر حسني:

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعا عاجلا بعد ظهر الأحد القادم، برئاسة الأستاذ كرم جبر للرد على التقرير المشبوه الذي أصدرته منظمة (هيومن رايتس ووتش).

وناشدت الهيئة، القوى والتيارات السياسية والمجتمع المدني، التصدي لهذه الحملة المشبوهة التي تأتي في وقت تحقق فيه قوات إنفاذ القانون نجاحا كبيرا في التصدي للجماعات الإرهابية وإفشال مخططاتها.

وأكدت الهيئة، أن هذه المنظمة تروج للفكر الإرهابي وتدس أنفها في الشأن الداخلي لدول ذات سيادة ، مما يستوجب إعداد ملفات قانونية للمطالبة بمحاكمتها أمام المحاكم الدولية المختصة، وكشف مخططاتها التآمرية التي تستهدف تعكير الأمن والإستقرار في الدول المستهدفة دون أدلة أو أسانيد ، وتعتمد على أقوال مرسلة تستقيها من عناصر الجماعات الإرهابية أنفسهم.

ودعت الهيئة وسائل الإعلام إلى مساندة الأجهزة الوطنية في تصديها المشروع لمحاولات إثارة الفوضي والتشكيك والتشويه ، ودعت أجهزة الأمن إلى تقديم ما لديها من أدلة ومستندات تؤكد حرصها على إحترام حقوق الإنسان ومناهضة كل مساس بها، وأن تنظم زيارات مفتوحة لوسائل الإعلام للسجون وأماكن الإحتجاز ، ليتأكد الجميع من إحترام الحقوق والقوانين والحريات العامة.

وأكدت أنها تتخذ موقفها من دافع حرصها على تثبيت دعائم الدولة المصرية في مواجهة مخططات التآمر والتشوية، وكونها تتمتع باستقلالها عن الحكومة والأجهزة الرسمية وفقا للدستور وقانون إنشائها.