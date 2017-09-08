اختراق إلكتروني لثلث سكان أمريكا.. هاكرز يحصلون على بيانات 143 مليون شخص

القاهرة – (مصراوي)

كشف تقرير لشركة "إكيفاكس" للبيانات إن 143 مليون مواطن بالولايات المتحدة الأمريكية تعرضوا للاختراق الإلكتروني، بعدما استغل المخترفون "الهاكرز" تطبيقات على مواقع الإنترنت الأمريكية.

ونقل موقع سبوتنك الروسي الخميس، أن الشركة المتخصصة في مراقبة الحسابات البنكية عبر الإنترنت أكدت أن الاختراق شمل أرقام الضمان الاجتماعي والحسابات البنكية لأكثر من 143 مليون مواطن أمريكي، واعتبرته "الأخطر في العالم".

واخترق "الهاكرز" البيانات في منتصف مايو ويوليو من هذا العام، وأكدت وكالة أسوشيتد برس أن المخترقين حصلوا على بيانات المستهلكين وتواريخ الميلاد والعناوين الخاصة بهم وأرقام رخص القيادة.

فيما ذكر موقع "سي بي إس" الأمريكي أن الشركة ستبعث برسائل عبر البريد الإكتروني لأي شخص تم اختراق بياناته. وأشار الموقع إلى أن الأرقام التي ذكرتها الشركة توضح أن حوالي ثلث مواطني الولايات المتحدة تعرضوا للاختراق.