إصابة 5 أشخاص في حادث بكورنيش النيل بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، بشارع كورنيش النيل أمام مديرية أمن أسوان.

نقل المصابون إلى مستشفى أسوان الجامعي.

تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمود عوض مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو ملاكي، بشارع كورنيش النيل أمام مديرية أمن أسوان، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص هم: دعاء محمد عربي 24 سنة، ومنال محمد عربي 18 سنة، ومحمد أحمد عبد الغني 30 سنة، ونبيل رزق عبد المسيح، ومصطفى محمد.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقى الإسعافات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة..