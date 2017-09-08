10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيار العسكري لحل أزمة كوريا الشمالية مطروح على الطاولة ولكنه ليس حتميا، وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأطلعه على نتائج قمته في واشنطن مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إن إسرائيل ستمنع إنشاء ما أسماه بـ"ممر شيعي" بين إيران وسوريا.

1- ترامب: الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية "على الطاولة"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أرشيفية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيار العسكري لحل أزمة كوريا الشمالية مطروح على الطاولة ولكنه "ليس حتميا".

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2- وزير الخارجية القطري: ترامب أطلع الدوحة على نتائج مباحثاته مع أمير الكويت

وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني - أرشيفية

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأطلعه على نتائج قمته في واشنطن مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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3- ماكرون: يجب إعادة تشكيل أوروبا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب إعادة تشكيل أوروبا، حيث دعا إلى إقامة "اتحاد أوروبي" أكثر ديمقراطية وأكثر تمتعا بالسيادة، وذلك خلال خطابه أمام الأكروبوليس في العاصمة اليونانية أثينا.

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4- ليبرمان: إسرائيل ستمنع إنشاء "ممر شيعي" من إيران إلى سوريا

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان - أرشيفية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إن إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها ومنع أعدائها من مهاجمة مواطنيها، مشددًا على أنها ستمنع إنشاء ما أسماه بـ"ممر شيعي" بين إيران وسوريا.

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5- أمير الكويت: قطر قبلت المطالب الـ13 ونحتاج للجلوس والتباحث

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح - أرشيفية

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إن النجاح في تجنب التصعيد العسكري في الأزمة القطرية أمر هام. وأضاف: "قطر قبلت المطالب الـ13 ونحتاج للجلوس والتباحث".

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6- المتحدث باسم الكرملين: من المبكر الحديث عن معاهدة سلام مع اليابان

المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف - أرشيفية

قال المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف، بأنه من المبكر جدا الحديث عن إطار زمني محتمل للتوقيع على معاهدة سلام مع اليابان، بيد أنه أشار إلى أن المزاج العام يتجه نحو إنجاز هذا الأمر.

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7- وزير الخارجية الصيني: العقوبات والحوار مفتاح حل أزمة كوريا الشمالية

زير الخارجية الصيني "وانج يي" - أرشيفية

قال وزير الخارجية الصيني "وانج يي" إن العقوبات والحوار هما مفتاحا حل أزمة شبه الجزيرة الكورية.

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8- بوتين: الصراع في شبه الجزيرة الكورية لن يتحول لحرب نووية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيفية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ثقته في أن الصراع في شبه الجزيرة الكورية لن يتحول إلى حرب نووية.

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9- السراج: الانتخابات خيار مستبعد في الوقت الحالي

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، إن الذهاب إلى الانتخابات خيار مستبعد في الفترة الخالية، مشددًا على ضرورة وضع مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الشأن قبل الذهاب إلى الانتخابات.

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10- رئيس إسرائيل: طموحات إيران ستغرق المنطقة في حرب

الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين - أرشيفية

حذر الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، خلال لقائه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، من أن طموحات إيران لإقامة معقل شيعي في سوريا "سوف تغرق المنطقة برمتها في حرب".

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