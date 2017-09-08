مصرع مُسن صدمه قطار بمترو الجيزة: "كان فاكره قضبان سكة حديد"

كتب - محمد شعبان:

كشف تحريات مباحث الجيزة ملابسات مصرع مُسن صدمه قطار بمحطة مترو الجيزة، أمس الخميس.

تحريات العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، توصلت إلى أنه أثناء عبور مُسن يبلغ من العمر 65 سنة لشريط المترو، صدمه قطار بالجهة المقابلة، ليلقى حتفه في الحال.

جهود الرائد مصطفى كمال، رئيس مباحث الجيزة، أكدت أن المتوفى حضر للمرة الأولى من محافظة القليوبية، وأنه ظن شريط مترو الأنفاق مثل السكة الحديد، فحاول عبوره للجهة المقابلة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.