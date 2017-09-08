أمريكا: مكتب التحقيقات الفيدرالية لم يفتش الممتلكات الدبلوماسية الروسية

القاهرة – (مصراوي)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مكتب التحقيقات الفيدرالية في بلادها لم يتورط في تفتيش الممتلكات الدبلوماسية الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس، عن المتحدثة هيذر نويرت إن التفتيش كان عن طريق وكلاء الأمن الدبلوماسيين فقط.

وتابعت قائلة "هم جزء من وزارة الخارجية، وهم عملاء اتحاديين مدربين".

وكانت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أكدت أن الولايات المتحدة ارتكبت "فوضى غير قانونية" بسبب ما ارتكبه وكالات المخابرات الأمريكية بحق الدبلوماسيين الروس.

وفي بيان للخارجية الروسية، طالبت الولايات المتحدة بالتوقف عن "انتهاك القانون الدولي والتطاول على حرمة المرافق الدبلوماسية الروسية"، وأضاف البيان: "التفتيش غير القانوني للمباني الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة قد يستخدم من قبل الأجهزة الخاصة الأمريكية بهدف تدبير استفزازات".