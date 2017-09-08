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السيطرة على حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بالسادات دون إصابات

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بالسادات دون إصابات

11:54 م الخميس 07 سبتمبر 2017

السيطرة على حريق بمصنع في المنطقة الصناعية بالسادات دون إصابات

أرشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، على حريق بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، دون إصابات بشرية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد ياسر جلال مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق بمصنع الفراعين للزجاج بالمنطقة الصناعية السادسة.

جرى الدفع ب 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي مصانع المنطقة، وتبين عدم وجود إصابات بشرية بين العمال.

ورجح أن يكون سبب الحريق ثقب بأحد أفران المصنع أدى إلى اشتعال النيران، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

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