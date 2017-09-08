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طلائع الجيش يعلن قائمته للموسم الجديد

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طلائع الجيش يعلن قائمته للموسم الجديد طلائع الجيش يعلن قائمته للموسم الجديد

التحرير

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قام مسئولو نادي طلائع الجيش بتسجيل قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى سيخوض بها مباريات الدورى لموسم 2017/2018.

وضمت القائمة كلاً من : 
"محمد بسام - محمود شكري - عبد العزيز توفيق - معتمد محسن - خالد سطوحي - محمد رزق - حسن يوسف - محمود البدري - محمد أشرف عبد القادر - بلال جمال - عاصم صلاح - فرانك ستيفن - إسلام جمال - محمد ناصف - علي الفيل -أحمد الشيخ - صلاح أمين - محمد طارق أبو العز - محمود حمد - محمود عبد العاطي - أحمد فراج - عمرو أحمد عموري - أحمد فوزي - إسلام شرقية - جيروم وايا - ديفيد افوي - اوسو حسن".

شاهد أيضا

تحت السن : 
أحمد هاني - محمد عصام الغندور - مصطفى محمود - عبد العزيز صالح - مصطفى الزناري - علي الزهدي.

قائمة الطلائع

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التحرير

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