26 لاعبا في قائمة الإسماعيلي للموسم الجديد

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أنهى الجهاز الإداري بنادي الإسماعيلي إجراءات قيد اللاعبين في قائمته الجديدة لموسم 2017-2018 بعد استلام بطاقة اللاعب الغاني موسى كمارا.
وضمت قائمة الإسماعيلي 26 لاعبا:
حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد عواد - محمد مجدي.
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خط الدفاع: أحمد دويدار - باسم عبد العزيز – باهر المحمدي – محمد أبو المجد – محمود المتولي – محمد هاشم – ريتشارد بافور – بهاء مجدي.
خط الوسط: إبراهيم عبد الخالق – حسني عبد ربه – عماد حمدي – محمد فتحي – عمر الوحش – نادر رمضان – إسلام عبد النعيم – إبراهيم حسن – أحمد جمال – كريم بامبو – أسامة كاجو.
وفي الهجوم: عمر جمال – موسى كمارا – دييجو كالديرون – شكري نجيب.