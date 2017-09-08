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26 لاعبا في قائمة الإسماعيلي للموسم الجديد

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26 لاعبا في قائمة الإسماعيلي للموسم الجديد 26 لاعبا في قائمة الإسماعيلي للموسم الجديد

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أنهى الجهاز الإداري بنادي الإسماعيلي إجراءات قيد اللاعبين في قائمته الجديدة لموسم 2017-2018 بعد استلام بطاقة اللاعب الغاني موسى كمارا.

وضمت قائمة الإسماعيلي 26 لاعبا:

حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد عواد - محمد مجدي.

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خط الدفاع: أحمد دويدار - باسم عبد العزيز – باهر المحمدي – محمد أبو المجد – محمود المتولي – محمد هاشم – ريتشارد بافور – بهاء مجدي.

خط الوسط: إبراهيم عبد الخالق – حسني عبد ربه – عماد حمدي – محمد فتحي – عمر الوحش – نادر رمضان – إسلام عبد النعيم – إبراهيم حسن – أحمد جمال – كريم بامبو – أسامة كاجو.

وفي الهجوم: عمر جمال – موسى كمارا – دييجو كالديرون – شكري نجيب.

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التحرير

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