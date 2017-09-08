الأسيوطى يبدأ الموسم الجديد بقائمة من 25 لاعبًا

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أرسل نادي الأسيوطي الصاعد إلى الدوري الممتاز، قائمة الفريق الذى سيخوض بها مباريات الدورى الممتاز موسم 2017/2018، إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى ضمت 25 لاعبًا استعدادًا لمنافسات الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأسيوطي كلاً من :

"شريف مدحت - أحمد دعدور - عصام ثروت - سليم عبدالخالق - أحمد سعيد - محمد طارق - مصطفى كالوشا - شريف دابو - مهند مصطفى - محمود صلاح – نبيل عماد دونجا - محمد رزق - أحمد عفيفى - عبدالله الشحات - إسلام صيام - أحمد جمال - سعيد مراد - حمادة طلبة - محمد حسن هاشم - محمد المالح - هشام رمضان نيمار - عمر بسام - كوفى بيكوى - محمد خليفة - محمود خالد "شيكا".

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