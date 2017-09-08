«نصر رجاء أسيوطي».. ثلاثي «رايح جاي» في الدوري المصري

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ساعات قليلة تفصلنا علي انطلاق أولى مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز 2017/2018 في نسخته الـ59، والتى لم تعرف وجوهاً جديدة هذا الموسم فى ظل صعود الأسيوطى والرجاء والنصر والذين خاضوا من قبل تجربة الدورى الممتاز.

وقد جمعت الصدفة بين الـ3 أندية في الهبوط موسم 2014-2015 مع أندية الجونة وألعاب دمنهور.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما قدمته هذه الأندية في الدوري الممتاز.

الرجاء

شارك فريق الرجاء للمرة الأولى فى تاريخة بالدورى الممتاز موسم 2012/ 2013، وقدم أداء قويا حافظ على بقائه للموسم التالى 2014/2015، ونجح فى تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد فوزه على الأهلى بهدفين مقابل هدف، لكن لم يحافظ نادي الرجاء على تصدره وتراجع إلى المركز الـ17 حتى لحظة توقف الدوري ثم هبط الفريق للدرجة الثانية مع نهاية موسم 2014–2015.

ونجح الرجاء فى الصعود مجددًا للدورى الممتاز، بعد فوزه على بلدية المحلة فى المباراة الفاصلة، ليسجل المشاركة الثالثة بدورى الدرجة الأولى.

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الأسيوطي

ويعد فريق الأسيوطى أصغر الفرق سناً من حيث تاريخ نشأته، والذى تأسس عام 2008، وشارك لأول مرة فى تاريخة بالدورى الممتاز موسم 2014/2015، وقدم أداءً ضعيفًا للغاية، ليعود سريعًا إلى دورى الدرجة الثانية خالى الوفاض.

وتمكن مجددًا من الصعود إلى الدورى الممتاز هذا العام فى الموسم المقبل 2017/2018، ليسجل المشاركة الثانية له فى تاريجه بدورى الدرجة الأولى الممتاز.

النصر

نجح فريق النصر بالصعود للدورى الممتاز هذا العام لموسم 2017/2018، والذى لم يكن بالوجه الجديد على الدورى الممتاز، حيث نجح فى التأهل أيضاً موسم 2014/2015، ولكن لم يقدم شيئًا ليهبط إلى دورى الدرجة الثانية دون حتى أن يقدم أداءً جيدًا.