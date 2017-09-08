باكستان تنفي إيواء إرهابيين

إسلام آباد - (أ ش أ):

نفى وزير خارجية باكستان خواجة آصف، مجددا مايتردد من ادعاءات تفيد بأن إسلام آباد تقدم المأوى للعناصر الإرهابية التي تقوم بتنفيذ اعتداءات مميتة داخل أفغانستان.

وأكد آصف، في تصريحات نقلها راديو (صوت أمريكا)، الخميس، أن بلاده فقدت في حربها ضد الإرهاب أرواحا عدة آلاف من مواطنيها ومن بينهم قوات الأمن، فضلا عن تعرضها لخسائر اقتصادية فادحة.

وقال إن باكستان ستواصل الشراكة مع الولايات المتحدة، فهذا أمر لا يدانيه شك، غير أن هذه الشراكة سوف تتم بما يحقق صالح باكستان التي تريد أن تقيم علاقات مع واشنطن تقوم على أساس من الاحترام المتبادل".

وتابع: "نحن نريد من واشنطن أن تقدر وتحترم تضحياتنا في الحرب ضد الإرهاب، ولكن أحذر من أن تكون باكستان كبش فداء لإخفاق القوات الدولية في تحقيق الأمن في أفغانستان بوصفه أمرا ينطوى على عواقب وخيمة".

وقال وزير الخارجية، إن الولايات المتحدة لن تنتصر في الحرب ضد الإرهاب من خلال استبعاد باكستان أو الدخول في مواجهة معها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد باكستان بشدة خلال استعراضه للاستراتيجية العسكرية لبلاده بشأن أفغانستان في الشهر الماضي، حيث اتهمها بإيواء الإرهابيين الذين على صلة بحركة "طالبان" و شبكة حقاني، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض الجهود الأمريكية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أفغانستان وتنفيذ الهجمات على القوات الأمريكية.