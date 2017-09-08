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ماكرون يدعو إلى إعادة تشكيل أوروبا

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مصراوي Masrawy

ماكرون يدعو إلى إعادة تشكيل أوروبا

11:32 م الخميس 07 سبتمبر 2017

ماكرون يدعو إلى إعادة تشكيل أوروبا

الرئيس الفرنسي

أثينا - (د ب أ): 

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عن رؤيته لإعادة تشكيل أوروبا، حيث دعا إلى إقامة "اتحاد أوروبي" أكثر ديمقراطية وأكثر تمتعا بالسيادة، وذلك خلال خطابه أمام الأكروبوليس في العاصمة اليونانية أثينا.

وقال ماكرون إنه بدون التدقيق وإعادة تشكيل دول التكتل، فإن الاتحاد سينهار.

ودعا الزعيم الفرنسي الشاب إلى إجراء مناقشات لمدة ستة أشهر حول مستقبل أوروبا، بحيث يتم بعدها اتخاذ قرار سياسي لا يكون وراء الأبواب المغلقة.

وقال ماكرون إن عملية إعادة التشكيل يجب أن تبدأ من أثينا، مهد الديمقراطية.

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مصراوي Masrawy

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