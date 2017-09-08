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الخارجية الأمريكية تعلق على أعمال العنف ضد "مسلمي الروهينجا"

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مصراوي Masrawy

الخارجية الأمريكية تعلق على أعمال العنف ضد "مسلمي الروهينجا"

11:30 م الخميس 07 سبتمبر 2017

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق العميق إزاء أعمال العنف التي تُرتكب بحق "مسلمي الروهينجا" في ميانمار.

وذكر راديو "صوت أمريكا" أن المتحدث كشف النقاب عن أن واشنطن على اتصال وثيق بحكومة ميانمار بشأن الموقف في ولاية راخين الواقعة شمال غرب ميانمار، حيث تم إجبار الآلاف من الروهينجا على الفرار عبر الحدود إلى بنجلاديش.

وأضاف المتحدث الأمريكي "إن الولايات المتحدة تناقش الموقف في ميانمار على أعلى المستويات سواء بشكل معلن أو سري، كما أنها على اتصال أيضا بجيران ميانمار وشركاء دوليين آخرين".

وتابع: "مازلنا نشعر بالقلق العميق إزاء التقارير التي ترد باستمرار وتفيد بارتكاب أعمال عنف خطيرة وتأثير ذلك على السكان المدنيين في ميانمار ومن بينهم طائفة الروهينجا. مضيفًا: "واشنطن ترحب بالإشارات التي تفيد بأن حكومة ميانمار ملتزمة بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المتضررين عن طريق الصليب الأحمر".

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مصراوي Masrawy

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