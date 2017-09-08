"مصراوي" ينشر أول فيديو من التحقيق مع "سائحة الكرنك العارية"

الأقصر – محمد محروس:

حصل "مصراوي" على مقطع فيديو لجزء من التحقيقات التي أجريت مع السائحة البلجيكية "ماريسا بابين"، من قبل جهات التحقيق بمحافظة الأقصر، والتي خضعت لجلسة تصوير عارية بمعبد الكرنك برفقة صديقها الأسترالي "جيسي ويكر".

ويظهر المقطع سؤال المحقق للسائحة عن سبب خلع ملابسها داخل معبد الكرنك، غير أن صديقها الأسترالي رد بدلاً منها قائلا: "إنها كانت تخضع لجلسة تصوير بهدف الدعاية للحضارة المصرية".. ثم استطرد قائلا: "عندما بدأنا جلسة التصوير فوجئنا بشخص جاء إلينا ثم ذهب وعاد معه أشخاص آخرون وحدثت مشكلة".

كما سألها المحقق، ما إذا كانت دفعت نقودًا لأحد من هؤلاء الأشخاص مقابل تركها لاستكمال جلسة التصوير؟ فأنكرت كونها فعلت ذلك..

كانت سائحة بلجيكية تدعى "ماريسا بابين" نشرت مجموعة من الصور، التقطتها عارية في الأهرامات وبمعبد الكرنك في الأقصر بمجلة نيوز بلاد الهولندية بذريعة الترويج للسياحة المصرية.

وخضعت "ماريسا بابين" لجلسة تصوير عارية في منطقة الأهرامات وأخرى في معبد الكرنك بالأقصر، قبل أن يجري ضبطها بمعرفة شرطة السياحة والآثار. وقالت الفتاة للصحيفة: "إنها قررت أن تلتقط صورًا في مصر بمنطقتي الأهرامات والكرنك، واتفقت مع صديق أسترالي الجنسية يدعى "جيسي" على اللقاء في القاهرة، وهو من المهووسين بالحضارة الفرعونية" مضيفة أنها غطت جسدها العاري بـ"وشوم هيروغليفية". وتابعت: "قررنا أن نذهب إلى الأهرامات وارتديت جلبابًا طويلا وإيشارب، وبحثنا عن مكان هادئ حتى أخلع ملابسي والبدء في التصوير العاري، ووجدنا مكانًا مهجوًرا بجوار الأهرامات، وبدأت أتعرى وصديقي يلتقط الصور بجوار الصخور والجمال وفوق حصان". وحاولت السائحة البلجيكية وصديقها تكرار نفس القصة في معبد الكرنك، وخلعت ملابسها وبدأت بجوار أعمدة معبد الكرنك، غير أنهما جرى القبض عليهما.