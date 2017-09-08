أخبار عاجلة

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان -
مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية -
بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"مصراوي" ينشر أول فيديو من التحقيق مع "سائحة الكرنك العارية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"مصراوي" ينشر أول من التحقيق مع "سائحة الكرنك العارية"

11:46 م الخميس 07 سبتمبر 2017

السائحة البلجيكية ماريسا بابين

الأقصر – محمد محروس:

حصل "مصراوي" على مقطع فيديو لجزء من التحقيقات التي أجريت مع السائحة البلجيكية "ماريسا بابين"، من قبل جهات التحقيق بمحافظة الأقصر، والتي خضعت لجلسة تصوير عارية بمعبد الكرنك برفقة صديقها الأسترالي "جيسي ويكر".

ويظهر المقطع سؤال المحقق للسائحة عن سبب خلع ملابسها داخل معبد الكرنك، غير أن صديقها الأسترالي رد بدلاً منها قائلا: "إنها كانت تخضع لجلسة تصوير بهدف الدعاية للحضارة المصرية".. ثم استطرد قائلا: "عندما بدأنا جلسة التصوير فوجئنا بشخص جاء إلينا ثم ذهب وعاد معه أشخاص آخرون وحدثت مشكلة".

كما سألها المحقق، ما إذا كانت دفعت نقودًا لأحد من هؤلاء الأشخاص مقابل تركها لاستكمال جلسة التصوير؟ فأنكرت كونها فعلت ذلك..

كانت سائحة بلجيكية تدعى "ماريسا بابين" نشرت مجموعة من الصور، التقطتها عارية في الأهرامات وبمعبد الكرنك في الأقصر بمجلة نيوز بلاد الهولندية بذريعة الترويج للسياحة المصرية.

وخضعت "ماريسا بابين" لجلسة تصوير عارية في منطقة الأهرامات وأخرى في معبد الكرنك بالأقصر، قبل أن يجري ضبطها بمعرفة شرطة السياحة والآثار. وقالت الفتاة للصحيفة: "إنها قررت أن تلتقط صورًا في بمنطقتي الأهرامات والكرنك، واتفقت مع صديق أسترالي الجنسية يدعى "جيسي" على اللقاء في القاهرة، وهو من المهووسين بالحضارة الفرعونية" مضيفة أنها غطت جسدها العاري بـ"وشوم هيروغليفية". وتابعت: "قررنا أن نذهب إلى الأهرامات وارتديت جلبابًا طويلا وإيشارب، وبحثنا عن مكان هادئ حتى أخلع ملابسي والبدء في التصوير العاري، ووجدنا مكانًا مهجوًرا بجوار الأهرامات، وبدأت أتعرى وصديقي يلتقط الصور بجوار الصخور والجمال وفوق حصان". وحاولت السائحة البلجيكية وصديقها تكرار نفس القصة في معبد الكرنك، وخلعت ملابسها وبدأت بجوار أعمدة معبد الكرنك، غير أنهما جرى القبض عليهما.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر أمنى: حارس معبد الكرنك اكتشف واقعة السائحة البلجيكية العارية

    أخبار

  • شكاوى من تأخر صرف الدقيق بالأقصر.. و"مباحث ": تأخر التوريد

    أخبار

  • بالصور.. رفع ألف طن قمامة ومخلفات من شوارع الأقصر

    أخبار

  • إخماد حريق في فندق متوقف عن العمل بالأقصر

    أخبار

إعلان

e543aacb6d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط