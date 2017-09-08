إصابة شخصين اثنين في حريق بمنزل بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

سيطرت قوات الدفاع المدني والإطفاء بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، على حريق بمنزل بقرية مصطاي بمركز قويسنا.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد ياسر جلال مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق هائل بمنزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية مصطاي.

وبانتقال قوات الإطفاء، جرت السيطرة على الحريق الذي امتد للطوابق الثلاثة، وأسفر عن إصابة شخصين من سكان العقار.

كما تبين أن سبب الحريق، انفجار أسطوانة غاز بالطابق الأول، وامتدت إلى الطوابق الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة.