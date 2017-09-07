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وزير الخارجية القطري: ترامب أطلع الدوحة على نتائج مباحثاته مع أمير الكويت

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية القطري: أطلع الدوحة على نتائج مباحثاته مع أمير الكويت

11:25 م الخميس 07 سبتمبر 2017

وزير الخارجية القطري: ترامب أطلع الدوحة على نتائج مباحثاته مع أمير الكويت

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

(مصراوي):

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الخميس، أن المطالب الـ13 التي تطالب "دول المقاطعة" الأربع على الدوحة تمس سيادة قطر، مطالبا بالتراجع عن كل الإجراءات التي اتخذت ضد الدوحة، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنك".

وقال الوزير القطري: "المطلوب هو أن يكون هناك مسعى لإيجاد آلية للحوار".

وذكر كذلك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأطلعه على نتائج قمته في واشنطن مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالبيت الأبيض، الخميس.

ووصف الوزير القطري الاتصال بين ترامب وأمير قطر بأنه كان "إيجابيا".

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مصراوي Masrawy

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