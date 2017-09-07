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الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ 69 حالة

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مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ 69 حالة

11:22 م الخميس 07 سبتمبر 2017

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ 69 حالة

الحجاج - ارشيفية

كتب- أحمد جمعة:

ارتفع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 69 حالة، عقب وفاة حاجين بالأراضي المقدسة، اليوم الخميس.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الأسعاف وبعثة الحج الطبية، إن الحالة الأولى لحاج يدعى أحمد عطية محمد الفرحاتي، يبلغ من العمر 68 عاما، يتبع حج القرعة من محافظة القاهرة، توفي إثر توقف في عضلة القلب والتنفس، وذلك بمستشفى عرفات في مكة المكرمة.

ولفت الأنصاري، إلى أن الحالة الثانية لسيدة تدعى فوزية السيد محمد الرفاعي، تبلغ من العمر 64 عاما وتتبع حج السياحة من محافظة الدقهلية، وتوفيت إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، وذلك بالمدينة المنورة.

وأشار رئيس بعثة الحج الطبية إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات وفاة للحالتين.

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