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عضو القومي لحقوق الإنسان: «هيومن رايتس» تعمل لصالح من يدفع أكثر

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عضو القومي لحقوق الإنسان: «هيومن رايتس» تعمل لصالح من يدفع أكثر عضو القومي لحقوق الإنسان: «هيومن رايتس» تعمل لصالح من يدفع أكثر

التحرير

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قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مساء الخميس، إن منظمة «هيومن رايتس ووتش» تعمل لصالح من يدفع أكثر.

أضاف سلام، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، عبر شاشة «الغد»، أن هذه المنظمة لم تُصدر تقريرًا على الإطلاق يُشيد بأي شيء في مصر، وكل تقاريرها دائمًا سلبية، مؤكدًا أن المنظمة لديها موقف من الدولة المصرية.

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وتابع سلام هجومه على المنظمة قائلًا إنها تعمل لخدمة أعداء مصر، وقطع المعونة دليل على ذلك، مستكملًا: «المنظمة تعمل بـ90% من طاقتها على مصر، و10% لصالح العالم بأكمله، الأمر الذي يُثير الشكوك حول تقاريرها».

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التحرير

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