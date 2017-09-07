10 عمال يحررون محضرا ضد قناة "ten" بقسم الدقي

كتب - محمد شعبان:

تقدم 10 عاملين بقناة "ten" الفضائية ببلاغ رسمي ضد إدارة القناة بقسم شرطة الدقي، اليوم الخميس.

واتهم العمال العشرة إدارة القناة بفصلهم تعسفيا، وعدم حصولهم على حقوقم المالية خلال الفترة الأخيرة.

حُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث.