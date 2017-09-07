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10 عمال يحررون محضرا ضد قناة "ten" بقسم الدقي

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مصراوي Masrawy

10 عمال يحررون محضرا ضد قناة "ten" بقسم الدقي

10:59 م الخميس 07 سبتمبر 2017

قناة ten

كتب - محمد شعبان:

تقدم 10 عاملين بقناة "ten" الفضائية ببلاغ رسمي ضد إدارة القناة بقسم شرطة الدقي، اليوم الخميس.

واتهم العمال العشرة إدارة القناة بفصلهم تعسفيا، وعدم حصولهم على حقوقم المالية خلال الفترة الأخيرة.

حُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث.

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