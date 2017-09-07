محافظ بني سويف يوجه رؤساء الوحدات المحلية بتطوير الخدمات بالقرى

بني سويف ــ أحمد كامل:

وجه المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بإعداد تقرير شامل عن القرى وتوابعها من عزب ونجوع، يحتوي على كافة المعلومات والبيانات ووسائل التوثيق المتاحة من تصوير فوتوغرافي وفيديوهات، لرصد احتياجات القرى ومطالبات تحسين الخدمات وعوامل ومقومات النهوض بها في مختلف المجالات.

وشدّد المحافظ على ضرورة استخدام كافة الوسائل والأدوات المتاحة لتدقيق المعلومات والبيانات، ورصد الواقع الفعلي ومن خلال العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع لشكواهم ومطالبهم ومقترحاتهم لحلول وبدائل ممكنة لتطوير مستوى الخدمات ودعمها في مختلف القطاعات قائلا:"عايز توثيق لكل مشاكل القرى والعزب من خلال المواطنين، واقتراحاتهم للحلول والبدائل الممكنة للتغلب على تلك المشاكل".

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية السبع وعدد من التنفيذيين المعنيين بالقطاعات الخدمية، اليوم الخميس، بحضور اللواء يسري خضر السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد.

كما وجه "حبيب" رؤساء الوحدات المحلية بأهمية التجاوب الفعال والسريع مع أي مشكلات، وأوجه قصور طارئة قد تواجه المواطنين بالقرى والتي يجري رصدها عبر قنوات التواصل التي أتاحتها المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين مثل مكتب خدمة المواطنين أو الواتس آب أو اللقاءات المفتوحة معهم.

وطالب المحافظ، رؤساء المدن والقرى بتقديم تقارير ميدانية بشكل دوري عن مستوى الخدمة في القطاعات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية مثل: مياه الشرب والصحة والكهرباء والتموين والتعليم، لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لدعمها من أجل التيسير على المواطنين.