القبض على "ديلر هيروين" داخل محطة مترو غمرة

كتب - فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث مترو الأنفاق، اليوم الخميس، القبض على عاطل؛ بتهمة ترويج مسحوق الهيروين بمحطة مترو غمرة.

بتفتيش المتهم "م. أ."، 38 سنة، أثناء تواجده بالمحطة، عُثر بحوزته على 10 تذاكر هيروين، و190 جنيهًا، وهاتف محمول.

اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه. وأمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بإرسال المتهم إلى قسم شرطة الظاهر لعرضه على النيابة العامة.