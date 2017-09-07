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عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي: أطالب بتأسيس لوبي مصري بالولايات المتحدة

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عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي: أطالب بتأسيس لوبي مصري بالولايات المتحدة عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي: أطالب بتأسيس لوبي مصري بالولايات المتحدة

التحرير

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قال عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، مهدي عفيفي، تعقيبًا على قرار لجنة بالكونجرس الأمريكي تخفيض المساعدات لمصر للعام المقبل، إنه طالب أكثر من مرة، تشكيل لوبي مصري داخل الولايات المتحدة للتواصل مع مؤسسات صنع القرار، وتحسين صورة القاهرة في أمريكا.

أضاف عفيفي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، عبر شاشة «الغد»، اليوم الخميس، «أين البرلمان المصري والمؤسسات البحثية المصرية من التواصل مع الصحف الأمريكية ومؤسسات صنع القرار داخل أمريكا؟ شركة العَلاقات العامة التي تم التعاقد معها في واشنطن ألغت تعاقدها».

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أوضح أن إشكالية حقوق الإنسان في مصر بالكونجرس ليست بجديدة، لافتًا إلى أن الكونجرس هو الحكم النهائي والفيصل، حتى في القرارات الخاصة بالشعب الأمريكي وليس البيت الأبيض.

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التحرير

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