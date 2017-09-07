الأهالي ينقذون سكان شقة بفيصل عقب اندلاع حريق بجهاز تكييف (صور)
الأهالي ينقذون سكان شقة بفيصل عقب اندلاع حريق بجهاز تكييف (صور)
10:27 م الخميس 07 سبتمبر 2017
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كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة بمساعدة الأهالي من السيطرة على حريق اندلع بجهاز تكييف بشرفة عقار بمنطقة فيصل، مساء الخميس.
غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بمنطقة فيصل.
ونجح الأهالي في إخماد الحريق قبل امتداد ألسنة النيران إلى الشقق المجاورة والمحلات الواقعة أسفل العقار، وتأكد رجال الدفاع المدني من تمام الإطفاء، تحسبا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
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