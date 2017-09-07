غدًا.. افتتاح 6 مساجد جديدة بأسوان
غدًا.. افتتاح 6 مساجد جديدة بأسوان
10:38 م الخميس 07 سبتمبر 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
قال الشيخ أحمد الصادق وكيل وزارة الأوقاف في أسوان، إنه سيجري غدًا الجمعة، افتتاح 6 مساجد جديدة بمراكز المحافظة المختلفة، وسيتم الافتتاح بإقامة صلاة الجمعة في هذه المساجد.
وأضاف الشيخ الصادق، أن المساجد التي ستُفتتح غدًا هي: مسجد الأسمنت المسلح بمنطقة السد العالي، والخطيب الشيخ أحمد الصادق، ومسجد النور بالكلاحين في دراو، والخطيب الشيخ يوسف مصطفى أحمد، ومسجد أبو رواي المنشية بمدينة كوم أمبو، والخطيب الشيخ نصر الدين أحمد، ومسجد المعلاب بكلح الصعايدة، والخطيب الشيخ ضياء الدين أحمد، ومسجد الروضة الحجازية ببنبان بدراو، والخطيب الشيخ عبد السيد نصر، ومسجد الشرقي بإقليت التابع لمركز ومدينة كوم أمبو، والخطيب الشيخ عادل فرح.
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