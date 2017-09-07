عمرو خالد لصاحب علامة «رابعة»: حسبي الله ونعم الوكيل

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قال الداعية عمرو خالد، اليوم الخميس، إن انتقاده على خلفية دعائه لمتابعي صفحته عبر «فيسبوك»، أثناء تأديته مناسك الحج، قضية صغيرة حولها الصغار إلى كبيرة، مشيرًا إلى أنه لن يعتذر عن ذلك لأنه لم يُخطئ وقصد الخير، وأكد أن النوايا لا يعلمها إلا الله.

أضاف خالد، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، أن كره جماعة الإخوان له نابع من غلّ سببه عدم وقوفه بصفهم خلال الأحداث السياسية الماضية، مشيرًا إلى أن مهمته الدعوة إلى الله بعيدًا عن الصراع السياسي، وشدد على أنه لن يُكرر خطأه عقب ثورة يناير بامتهانه العمل السياسي، موضحًا أنه ندِم واعتذر على ذلك.

وأوضح أنه يعتبر وقوف شخص بجانبه، أثناء تأدية مناسك الحج، ورفعه علامة «رابعة»، محاولة لتوريطه، واصفًا ذلك بـ«حركة صغيرة صبيانية»، وعقب: «شخص استخدم احترامي له لتوظيفه في قضية سياسية لتوريطي، هكذا يتصرف الصغار والمنهزمون.. قولتله حسبي الله ونعم الوكيل، موعدنا يوم القيامة».

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