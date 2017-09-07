أخبار عاجلة

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان -
مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية -
بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عمرو خالد لصاحب علامة «رابعة»: حسبي الله ونعم الوكيل

Google+ Print
عمرو خالد لصاحب علامة «رابعة»: حسبي الله ونعم الوكيل عمرو خالد لصاحب علامة «رابعة»: حسبي الله ونعم الوكيل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الداعية عمرو خالد، اليوم الخميس، إن انتقاده على خلفية دعائه لمتابعي صفحته عبر «فيسبوك»، أثناء تأديته مناسك الحج، قضية صغيرة حولها الصغار إلى كبيرة، مشيرًا إلى أنه لن يعتذر عن ذلك لأنه لم يُخطئ وقصد الخير، وأكد أن النوايا لا يعلمها إلا الله.

أضاف خالد، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، أن كره جماعة الإخوان له نابع من غلّ سببه عدم وقوفه بصفهم خلال الأحداث السياسية الماضية، مشيرًا إلى أن مهمته الدعوة إلى الله بعيدًا عن الصراع السياسي، وشدد على أنه لن يُكرر خطأه عقب ثورة يناير بامتهانه العمل السياسي، موضحًا أنه ندِم واعتذر على ذلك.

وأوضح أنه يعتبر وقوف شخص بجانبه، أثناء تأدية مناسك الحج، ورفعه علامة «رابعة»، محاولة لتوريطه، واصفًا ذلك بـ«حركة صغيرة صبيانية»، وعقب: «شخص استخدم احترامي له لتوظيفه في قضية سياسية لتوريطي، هكذا يتصرف الصغار والمنهزمون.. قولتله حسبي الله ونعم الوكيل، موعدنا يوم القيامة».

شاهد أيضا

تابع: «

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)