القوات المسلحة توفر "الشباك الواحد" لإنهاء إجراءات تجنيد المصريين بالخارج- فيديو

كتب- أحمد مسعد:

خصصت القوات المسلحة، نظام "الشباك الواحد"؛ لإنهاء إجراءات تجنيد المصريين المقيمين في الخارج.

وقالت القوات المسلحة، في فيديو نشرته صفحة المتحدث العسكري، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس: "إن وزير الدفاع صدق على قرار إنشاء الشباك للتواصل مع المصريين في الخارج، واستجابة لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج".

وشاركت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة اليوم، في افتتاح الشباك بحضور رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، ومدير هيئة التجنيد والتعبئة.

وأضافت القوات المسلحة: "تساهم عملية تخصيص الشباك الواحد فى تقديم عدة خدمات تتمثل فى استخراج تصاريح السفر لأبنائنا فى الخارج الذين حضروا إلى أرض الوطن فى خلال خمسة عشر دقيقة طالما أن مواقفهم التجنيدية سليمة ومعهم شهادات المعاملة خاصتهم، وفى مجال الهجرة سيسمح لصغار السن بالهجرة مع ذويهم كما يسمح للأفراد الذين انتهى موقفهم التجنيدى بالىستثناء أو الإعفاء أو لم يصبهم الدور للتجنيد إذا تجاوز سن التجنيد وأنهوا مواقفهم التجنيدية بالهجرة خارج البلاد".