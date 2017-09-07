محافظة القاهرة: الانتهاء من نقل ورش صقر قريش للمنطقة الصناعية خلال عام
محافظة القاهرة: الانتهاء من نقل ورش صقر قريش للمنطقة الصناعية خلال عام
10:04 م الخميس 07 سبتمبر 2017
جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة
القاهر- (مصراوي):
تفقدت جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الخميس، الأعمال الإنشائية بالمنطقة الصناعية بطريق العين السخنة التي من المقرر نقل ورش صقر قريش إليها.
وأكد مدير المشروع، لنائب المحافظ أن العمل مستمر يوميا على قدم و ساق حتى يتم تنفيذ المشروع في أسرع وقت و الذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال عام.
وأصدرت نائب المحافظ، تعليماتها لمدير المشروع بأن يتم الانتهاء قبل الموعد المحدد وذلك لوجود شكاوي مستمرة من أهالي صقر قريش لتضررهم من الورش المتواجدة بالمنطقة.
وتم الاتفاق على أن تكون أول وثاني باكية في المشروع مخصصة فقط للنقل الثقيل، وستكون بمواصفات خاصة و بارتفاع أعلى لتحمل النقل الثقيل وسيكون هناك شارع خلفي للمشروع؛ لتخفيف الضغط على الشارع الرئيسي.
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