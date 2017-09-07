باكاماني: «أبو تريكة» الأشهر في القارة..وهذا هو رقمي المفضل

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ملخص كتب: أحمد شحاتة و أحمد سعيد

أكد باكاماني مالامبي، مهاجم الأهلي الجديد والمنضم من صفوف بيدفيست الجنوب إفريقي، أنه سعيد بالتوقيع للأهلي ويشعر بأنها بداية جديدة في مشواره الكروي في النادي الأكبر داخل قارة إفريقيا، متمنيًا أن يقدم مشوارًا جيدًا مع الأهلي، مشيرًا إلى أن طموحه في الاحتراف وبداية مشوار حقيقي مع كرة القدم قد بدأ اليوم بعد توقيعه للأهلي.

وعن مفاوضات الأهلي معه، أكد على أن مفاوضات الأهلي بدأت منذ فترة وعادت مؤخرًا لتستكمل وتتم بنجاح، وهو ما كان يتمناه من البداية، لأنه كان يسعى وبقوة لخوض مشوار احترافي في ناد كبير، موجها الشكر لمسئولي الأهلي الذين أصروا وبقوة على استكمال شوط طويل من المفاوضات مع وكيله وناديه الجنوب الإفريقي.

وعن لاعبي الأهلي، أوضح أنه لايزال في مرحلة التعارف بهم وكذلك بالأجواء والفرق التي سيلعب أمامها خلال المرحلة المقبلة في الدوري المصري، ولكنه يعرف فقط محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل، مشيرًا إلى أنه الأشهر في القارة.

وأكد باكاماني أنه التقى بعمرو جمال لاعب الأهلي المعار لبيدفيست في ثلاثة تدريبات، وجمعهما حديث قصير عن الأجواء في مصر، وليس عن الأهلي أو ارتداء الفانلة الحمراء، وأن الأخير تمنى له التوفيق في حال انضمامه للأهلي.

وأشار باكاماني إلى أنه كان يمتلك عدة عروض في الدوري الجنوب إفريقي أبرزها صن داونز، ولكنه فضل أن ينتقل إلى الأهلي، لقناعته بأهمية اللعب له بما سيضيفه هذا الانتقال له في مشواره مع كرة القدم، مشيرًا إلى أنه كان يمتلك عروضا أوروبية من أندية بنفيكا وجلاطة سراي، ولكن تعرضه للإصابة في فترة الإعداد مع بداية موسم التعاقدات أبعدته عن استكمال المفاوضات قبل أن يعود الأهلي مجددا لحسم الموقف.

و أردف باكاماني أنه يفضل أن تطلق عليه الجماهير اسم « باكا» وهو لقبه في الدوري الجنوب إفريقي، أو «باكس» ، خاصة ان الجماهير قد تجد صعوبة في نطق اسمه «باكاماني ملامبي »

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و استكمل «باكا» أنه اجتمع لوقت قليل مع حسام البدري المدير الفني للفريق، الذي أكد له أنه لاعب مهم، وإضافة للفريق وسيكون له دور في انتصارات الفريق، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون على قدر مميز من هذا التحفيز الذي منحه له المدير الفني، وكذلك زملاءه الذين قابلهم اليوم في الأهلي ورحبوا به.

وأكمل مهاجم الأهلي الجديد أنه شعر وكأنه في بيته فور دخوله ملعب التتش، و أنه أصبح جزءا في هذا الكيان العظيم الأشهر في إفريقيا من خلال البطولات والجماهيرية الكبيرة، متمنيا أن يكون التوفيق حليفه في إحراز الكثير من البطولات مع الأهلي.

وأستكمل أنه يعلم أن فريق الأهلي كبير و لديه طموح كبير في إحراز لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وهو ما يتمنى أن يوفق فيه و يذهب الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية مشيرا الي أن الأهلي هو الأجدر باللقب الافريقي هذا الموسم، مشيرا إلى أنه يتذكر مواجهتي الأهلي في دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن سعيه للفوز وتقديم مستوى مميز في المباراتين مع بيدفيست هو ما جعل مسئولي الأهلي يبدون اهتمامهم بضمه أكثر من مرة وهذا أمر يسعده.

و شدد باكاماني أن ثقة مسئولي الأهلي والجماهير فيه تدفعه لتقديم كل ما لديه من مجهود لإثبات أنه على قدر المسئولية، موضحا أنه يجيد اللعب في كل المراكز الأمامية بين خطي نصف الملعب والهجوم، ويعشق التهديف في مرمى المنافسين ويسعى أن ينفذ هذا بما يخدم الفريق في كل مبارياته.

وأتم لاعب الأهلي الجديد أن رقمه المفضل هو « 27 » وهو الرقم الذي خاض به أفضل فتراته في الملاعب، ولكنه لن ينشغل بأي أمور سوى تقديم عروض مميزة مع الأهلي فقط.

وإلى جمهور الأهلي اختتم باكاماني حديثه الأول بعد التوقيع للأهلي ، قائلا : أعلم جيدا مدى حب الجماهير للأهلي بجنون وأتمنى أن أكون عنصرا مميزا في سعادة هذه الجماهير العاشقة لفريقها، وأشكرهم على ترحيبهم الشديد بتوقيعي للأهلي، وهو ما وصلني من احتفائهم بي اليوم عبر السوشيال ميديا، فضلا عن سعي الآلاف منهم لإرسال رسائل لي قبل التوقيع تحثني على انهاء المفاوضات سريعا.