أخبار عاجلة

مباراة منتخب نيجيريا وغانا ضمن بطولة أمم إفريقيا للهوكي سيدات -
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

30 لاعبا في قائمة المصري للموسم الجديد

Google+ Print
30 لاعبا في قائمة المصري للموسم الجديد 30 لاعبا في قائمة المصري للموسم الجديد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقر الجهاز الفنى للمصرى بقيادة حسام حسن، على قائمة الفريق النهائية للموسم الجديد وضمت القائمة 30 لاعبًا.

وجاءت قائمة الفريق للموسم الحالي كالأتي:

حراسة المرمى: أحمد «بوسكا» - محمود السيد - عمرو البغدادي "تحت السن"

شاهد أيضا

خط الدفاع: ويلسون أكاكبو - أحمد أيمن منصور - إسلام صلاح  - أحمد سالم صافي - محمد حمدي  - أحمد عبد الموجود  - إسلام أبو سليمة - مصطفى «مارسيلو» - محمد أبو شعيشع  - محمد كوفي 

خط الوسط: فريد شوقي - عمرو موسى - عبد الله «بيكا» - أحمد شكري  - محمد ماجد أونش - محمد شطة - محمد منتصر  - أحمد عيد عبد الملك - عبد الناصر محمد - علاء علي  - شيخ موكورو -  عمر كمال عبد الواحد

وفي خط الهجوم: أحمد جمعة  - حمادة ناصر - أحمد ياسر - أريستيدي بانسيه  - محمد عبد اللطيف «جريندو». 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)