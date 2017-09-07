30 لاعبا في قائمة المصري للموسم الجديد

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استقر الجهاز الفنى للمصرى بقيادة حسام حسن، على قائمة الفريق النهائية للموسم الجديد وضمت القائمة 30 لاعبًا.

وجاءت قائمة الفريق للموسم الحالي كالأتي:

حراسة المرمى: أحمد «بوسكا» - محمود السيد - عمرو البغدادي "تحت السن"

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خط الدفاع: ويلسون أكاكبو - أحمد أيمن منصور - إسلام صلاح - أحمد سالم صافي - محمد حمدي - أحمد عبد الموجود - إسلام أبو سليمة - مصطفى «مارسيلو» - محمد أبو شعيشع - محمد كوفي

خط الوسط: فريد شوقي - عمرو موسى - عبد الله «بيكا» - أحمد شكري - محمد ماجد أونش - محمد شطة - محمد منتصر - أحمد عيد عبد الملك - عبد الناصر محمد - علاء علي - شيخ موكورو - عمر كمال عبد الواحد

وفي خط الهجوم: أحمد جمعة - حمادة ناصر - أحمد ياسر - أريستيدي بانسيه - محمد عبد اللطيف «جريندو».