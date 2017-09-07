أخبار عاجلة

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان -
مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية -
بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ترامب: جيشنا الأفضل في العالم ونأمل ألا نستخدمه ضد كوريا الشمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: جيشنا الأفضل في العالم ونأمل ألا نستخدمه ضد

09:47 م الخميس 07 سبتمبر 2017

ترامب: جيشنا الأفضل في العالم ونأمل ألا نستخدمه ضد كوريا الشمالية

ترامب

واشنطن - (دب أ)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيار العسكري في أزمة كوريا الشمالية مطروح ، ولكنه "ليس حتميا" .

وقال ترامب فى مؤتمر صحفي مشترك مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في واشنطن يوم الخميس ، إن جيشنا هو الأفضل عالميا ، ونأمل ألا نستخدمه ضد كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب أن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية هى الأكثر تعقيدا ولكن من الممكن حلها.

ومن جانبه، أكد أمير دولة الكويت على ضرورة وضع حد للقتال الدائر فى كل من سورية و ليبيا واليمن عبر الحوار.

وقال الشيخ الصباح إن قطر قبلت مطالب الدول الاربع الـ 13 وقال"نحتاج للجلوس للتفاوض معا".

وأضاف الصباح:" نأمل بحل الأزمة القطرية قريبا جدا" وقال : ان وساطتنا في الازمة تحظى بدعم دولي.

واوضح الصباح:" لدينا تأكيد من قطر أنها مستعدة لبحث كافة المطالب التي قدمت إليها.. المهم اننا نجحنا فى تجنب التصعيد العسكري في أزمة قطر".

من جانبه، قال ترامب:" نثمن وساطة أمير الكويت في أزمة قطر ومستعدون للمساعدة، وإذا لم يتم حل الأزمة بسرعة فإن البيت الأبيض قد يلعب دورا في الوساطة"..

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صحيفة: ترامب الابن يقر بلقاء محامية روسية

    أخبار

  • ألمانيا والصين تؤيدان تشديد العقوبات على كوريا الشمالية

    أخبار

  • أمير الكويت يصل البيت الأبيض للقاء ترامب

    أخبار

  • الكونجرس يستجوب نجل ترامب الأكبر

    أخبار

إعلان

b849309f56.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية