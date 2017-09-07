ترامب: جيشنا الأفضل في العالم ونأمل ألا نستخدمه ضد كوريا الشمالية

واشنطن - (دب أ)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيار العسكري في أزمة كوريا الشمالية مطروح ، ولكنه "ليس حتميا" .

وقال ترامب فى مؤتمر صحفي مشترك مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في واشنطن يوم الخميس ، إن جيشنا هو الأفضل عالميا ، ونأمل ألا نستخدمه ضد كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب أن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية هى الأكثر تعقيدا ولكن من الممكن حلها.

ومن جانبه، أكد أمير دولة الكويت على ضرورة وضع حد للقتال الدائر فى كل من سورية و ليبيا واليمن عبر الحوار.

وقال الشيخ الصباح إن قطر قبلت مطالب الدول الاربع الـ 13 وقال"نحتاج للجلوس للتفاوض معا".

وأضاف الصباح:" نأمل بحل الأزمة القطرية قريبا جدا" وقال : ان وساطتنا في الازمة تحظى بدعم دولي.

واوضح الصباح:" لدينا تأكيد من قطر أنها مستعدة لبحث كافة المطالب التي قدمت إليها.. المهم اننا نجحنا فى تجنب التصعيد العسكري في أزمة قطر".

من جانبه، قال ترامب:" نثمن وساطة أمير الكويت في أزمة قطر ومستعدون للمساعدة، وإذا لم يتم حل الأزمة بسرعة فإن البيت الأبيض قد يلعب دورا في الوساطة"..