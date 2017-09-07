أمريكا تعزز فحص الشحنات الجوية القادمة من تركيا

واشنطن (رويترز):

قالت الإدارة الأمريكية لأمن النقل، الخميس، إنها أصدرت توجيهات أمنية جديدة تشترط تعزيز فحص الشحنات القادمة من تركيا، وفقًا لـ"رويترز".

وقال مايكل إنجلاند، المتحدث باسم الإدارة، إن ذلك الهدف من هذا التغيير هو التصدي بصورة كافية للتهديدات الناشئة للشحنات وزيادة الحد الأدنى لأمن الطيران العالمي.

وأضاف أن التوجيهات الجديدة تلزم باتخاذ إجراءات طوعية تتبعها تركيا بالفعل وستضمن فحص الشحنات المنقولة جوا إلى الولايات المتحدة وتأمينها وفقا لبرنامج الفحص المسبق للشحن الجوي.