نتنياهو يعلن أنه يهدف لطرد 20 الف من طالبي اللجوء إلى إسرائيل

الأمير جورج يقضي يومه الأول في المدرسة

تل ابيب - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يهدف إلى طرد ما لا يقل عن 20ألف من طالبي اللجوء في إسرائيل.

وتعهد نتنياهو باستعادة منطقة جنوب تل أبيب بطرد جميع المقيمين بشكل غير قانوني،حسبما ذكرت اليوم الخميس صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني.

وأضاف انه يعمل مع لجنة خاصة لإيجاد طرق لجعل ما يطلق عليهم "المتسللين غير الشرعيين" يغادرون إسرائيل طوعا.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والكتاب السنوي الإحصائي وملفات البيانات لعام 2015 ، بلغ عدد اللاجئين في إسرائيل 38 الف و500 شخص، من بينهم أفارقة .